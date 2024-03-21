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Австралия и Великобритания заключили соглашение о развитии отношений в сфере безопасности

Австралия и Великобритания заключили соглашение о развитии отношений в сфере безопасности Австралия и Великобритания подписали двустороннее соглашение, расширяющее партнерство в области обороны и безопасности.
Другие страны
21 марта 2024 г. 05:56
Австралия и Великобритания заключили соглашение о развитии отношений в сфере безопасности

Австралия и Великобритания подписали двустороннее соглашение, расширяющее партнерство в области обороны и безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз.

Он отметил, что новый договор "облегчит совместную работу вооруженных сил двух стран на территории друг друга", в том числе в рамках ротации британских подводных лодок в Австралии, и "формализует существующий механизм консультаций по вопросам, имеющим отношение к национальному суверенитету и региональной безопасности". "Мы продолжаем тесно сотрудничать для поддержки глобального порядка, основанного на правилах, но, поскольку мир становится все более сложным и неопределенным, наиболее важные аспекты наших партнерских отношений нуждаются в модернизации. Подписанное соглашение обеспечит это в будущем", - указал министр, выступая перед журналистами.

Как уточнил Марлз, в рамках нового договора Австралия и Великобритания утвердили несколько инициатив для углубления оборонного сотрудничества. В частности, речь идет о расширении участия Лондона в работе австралийской разведки, создании к июню 2025 года плана действий в области климата и наращивании совместного военного потенциала, в том числе через партнерство AUKUS (трехсторонний альянс Австралии, Великобритании и США). Кроме того, страны намерены развивать тесное сотрудничество в ряде отраслей, связанных с подводным флотом и беспилотными морскими технологиями.

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