Австралия и Вануату подпишут соглашение на $327 млн

Австралия и Вануату подпишут соглашение на $327 млн

Австралия и Вануату договорились о заключении сделки на сумму 500 млн австралийских долларов ($327,4 млн) с целью укрепления экономических и оборонных связей на фоне растущей конкуренции со стороны Китая, крупнейшего внешнего кредитора тихоокеанского островного государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Премьер-министр Вануату Джотам Напат заявил, что сделка, известная как Накамальское соглашение, позволит Австралии инвестировать средства в Вануату в течение следующего десятилетия и является "беспроигрышной для обеих стран".

"Соглашение принесет множество торговых выгод между двумя странами, будь то соглашение о безопасности, экономические преобразования с особым упором на мобильность рабочей силы", - заявил он.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес в свою очередь отметил, что соглашение демонстрирует "общую судьбу двух стран".

"Это признание того, что как соседи, мы имеем общую среду безопасности и обязательства друг перед другом", - сказал Марлес.

Он добавил, что соглашение будет официально подписано Напатом и премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в ближайшие недели.

Сделка также охватывает финансирование мер по адаптации к изменению климата.