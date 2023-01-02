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Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая

Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая Австралия и Канада присоединились к ограничениям для путешественников, прибывающих из Китая. С 5 января эти страны будут требовать от них результаты теста на коронавирус, сделанного как минимум за два дня до вылета.
Другие страны
2 января 2023 г. 09:23
Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая

Австралия и Канада присоединились к ограничениям для путешественников, прибывающих из Китая. С 5 января эти страны будут требовать от них результаты теста на коронавирус, сделанного как минимум за два дня до вылета.

Как передает Report, об этом сообщило AP.

Тестирование на коронавирус должны будут проходить путешественники из материкового Китая, Макао и Гонконга. Для въезда в страну они должны предоставить негативный ПЦР-тест.

Ранее аналогичные ограничения для авиапассажиров из Китая ввели США, Италия, Испания, Франция, Япония, Индия, Малайзия, Великобритания, Израиль, Южная Корея. Власти Марокко запретили въезд в страну путешественникам из Китая.

В Китае на фоне распространения коронавируса прошли протесты против ограничений. В результате власти объявили о самом значительном с начала пандемии смягчении антикоронавирусных мер. Пекин также изменил подходы в публикации статистики - она будет обнародоваться один раз в месяц.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya və Kanada Çindən gələn turistlər üçün koronavirus testi tətbiq edəcək

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