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Австралия, Канада и Италия приостанавливают финансирование БАПОР

Австралия, Канада и Италия приостанавливают финансирование БАПОР Власти Австралии и Канады объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
27 января 2024 г. 14:07
Австралия, Канада и Италия приостанавливают финансирование БАПОР

Власти Австралии, Канады и Италии объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, решение принято на фоне сообщений о том, что некоторые его члены могут быть причастны к нападению радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Австралия будет тесно взаимодействовать с БАПОР в связи с расследованием, будет консультироваться с международными партнерами. Пока мы делаем это, мы поставим на паузу передачу недавно выделенных средств", - написала глава МИД Австралии Пенни Вонг в соцсети.

В свою очередь канадский министр международного развития Ахмед Хусейн объявил, что пока идет расследование обвинений в адрес БАПОР, Оттава откладывает дополнительное финансирование агентства.

О приостановке финансирования со стороны Италии заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни: "Итальянское правительство приостановило финансирование БАПОР после чудовищного нападения на Израиль 7 октября [2023 года]".

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