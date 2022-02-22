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Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц России в связи с признанием ЛНР и ДНР.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 10:41
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР

Австралия вместе с партнерами готова объявить о быстрых и жестких санкциях против физических и юридических лиц России в связи с признанием ЛНР и ДНР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД Австралии.

"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить быстрые и жесткие санкции, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Австралия тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС и другими правительствами по всему миру.

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Версия на английском языке Australia prepares to announce sanctions against Russia over recognition of Donetsk, Luhansk

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