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Австралия допускает возможность дислокации атомных подлодок Британии или США

Австралия допускает возможность дислокации атомных подлодок Британии или США Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон допустил, что до ввода в строй атомных подводных лодок, построенных в Аделаиде, военные базы страны примут на дислокацию британские субмарины
Другие страны
22 сентября 2021 г. 09:32
Австралия допускает возможность дислокации атомных подлодок Британии или США

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон допустил, что до ввода в строй атомных подводных лодок, построенных в Аделаиде, военные базы страны примут на дислокацию британские субмарины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства сообщил в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Премьер отметил, что размещение в Австралии британских атомных подлодок это, в числе прочего "возможность для обучения австралийских военных", и министр обороны страны Питер Даттон уже провел предварительное обсуждение этого со своими британскими и американскими коллегами.

"Мы стремимся нарастить свой военный потенциал и [научиться] поддерживать собственный атомный подводный флот", - сообщил Моррисон, отметив, что у Австралии пока нет никаких обязательств, но страна намерена расширить военное сотрудничество в рамках AUKUS как можно быстрее.

Также глава правительства отметил, что Австралия также получит "ряд технологий в сферах кибернетики, квантовой физики и искусственного интеллекта".

По словам премьер-министра эти отрасли станут важными направлениями сотрудничества на раннем этапе.

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