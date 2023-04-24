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Австралия больше не считает США единственным лидером в Индо-Тихоокеанском регионе

Австралия больше не считает США единственным лидером в Индо-Тихоокеанском регионе Австралия больше не считает США единственным лидером в Индо-Тихоокеанском регионе, что вынуждает страну переосмыслить свои подходы к обеспечению мира.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 10:45
Австралия больше не считает США единственным лидером в Индо-Тихоокеанском регионе

США больше не являются единственным полюсом силы в Индо-Тихоокеанском регионе, что вынуждает Австралию переосмыслить свои подходы к обеспечению мира и ставит перед близкой перспективой конфликта, угрожающего ее национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в правительственном докладе "Национальная оборона", авторами которого являются бывшие главы Минобороны Австралии Ангус Хьюстон и Стивен Смит.

"После окончания Второй мировой войны Австралия сталкивалась с различными рисками для своей безопасности, но существующие сегодня геостратегические обстоятельства радикально отличаются от всего, что было раньше. Соединенные Штаты больше не единственный полюс силы в Индо-Тихоокеанском регионе, стратегическая конкуренция крупных держав возобновилась и ее интенсивность стала определяющей чертой времени", - считают авторы.

В докладе отмечается, что страны Индо-Тихоокеанского региона вступили в решающий период, когда стратегические риски требуют новых подходов к планированию собственной обороны, тщательному анализу мест дислокации, численности и структуре вооруженных сил, а также к приобретению боевых средств и средств обороны.

"В новых условиях Австралия должна активно действовать и углублять дипломатические связи с партнерами, укрепляя свой военный потенциал и расширяя научное, технологическое и промышленное сотрудничество с США и странами Североатлантического альянса", - подчеркивается авторами.

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