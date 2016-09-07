Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Австралийский серфингист стал жертвой нападения акулы в акватории одного из пляжей Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом в среду сообщила телекомпания ABC.

Мужчина, занимавшийся кайтсерфигом, не справился с управлением воздушным змеем и погрузился в воду, где был атакован акулой, укусившей его в бедро. Находившиеся неподалеку на катамаране люди вытащили его из воды и оказали первую помощь, однако от полученной очень глубокой раны он скончался.

"Его укусила большая акула, но мы пока не знаем, какого вида", - сообщил глава местного спасательного центра Николас Рено.

Имя погибшего пока не называется, известно лишь, что ему было около 50 лет и что он жил в штате Западная Австралия. Это уже второй в нынешнем году случай нападения акулы на человека у берегов Новой Каледонии, который привел к летальному исходу.