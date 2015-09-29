​Австралийский пляж ушел под воду - ВИДЕО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В австралийском штате Квинсленд на северо-востоке Австралии на пляже Рэйнбоу случился провал грунта.

Как передает Report, образовалась гигантская яма, диаметр которой составляет двести метров, глубина – около трех.

Появившуюся яму сразу же заполнила морская вода. Непосредственно с пляжа эвакуировали 140 туристов. Поблизости располагался кэмпинг — никто из людей не пострадал, однако воронка проглотила машину и фургон. Всех туристов в округе, около трехсот человек, эвакуировали с места происшествия, поскольку власти опасаются, что провал в дальнейшем расширится еще сильнее. Пострадавших и жертв нет.