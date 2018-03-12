Австралийский пенсионер отбился от акулы голыми руками

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Пожилой мужчина из Австралии сумел голыми руками отогнать напавшую на него акулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает 9news.com.au.

Шестидесятидевятилетний житель штата Виктория Роб Кроссланд купался в море на расстоянии около ста метров от берега, когда его атаковала 3,5-метровая акула.

"Сначала я увидел ее плавник. Она описывала круги рядом со мной, а потом направилась прямо на меня", — рассказал он.

Мужчина опустил голову под воду и, когда акула приближалась, бил ее кулаком по носу.

"Она сделала шесть или семь кругов, каждый раз я ее бил, она отплывала и опять возвращалась", — пояснил Кроссланд.

По мнению австралийца, спастись ему помогли и ярко-розовые плавательные шорты — благодаря одежде акула поняла, что перед ней не тюлень.