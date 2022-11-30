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Австралийский парламент вынес вотум недоверия бывшему премьер-министру страны

Австралийский парламент вынес вотум недоверия бывшему премьер-министру страны Большинство депутатов федерального парламента Австралии проголосовали за вотум недоверия бывшему главе правительства страны Скотту Моррисону, ушедшему с поста в мае. Голосование состоялось по инициативе действующего премьер-министра Энтони Альбанезе.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 08:24
Австралийский парламент вынес вотум недоверия бывшему премьер-министру страны

Большинство депутатов федерального парламента Австралии проголосовали за вотум недоверия бывшему главе правительства страны Скотту Моррисону, ушедшему с поста в мае. Голосование состоялось по инициативе действующего премьер-министра Энтони Альбанезе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Australian.

Обсуждение действий бывшего премьер-министра страны, столкнувшегося с обвинениями в необоснованном присвоении властных полномочий, продолжалось два дня. За вотум недоверия выступили 86 из 151 депутата, указывает издание. Еще 50 парламентариев проголосовали против, а остальные воздержались.

Моррисон назвал принятое парламентом решение политической местью и призвал правительство "сосредоточиться на реальных проблемах страны и ее граждан".

Отметим, что вотум недоверия после ухода Моррисона в отставку с поста главы правительства не будет иметь для него никаких юридических последствий.

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