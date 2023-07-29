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Австралийские пловцы установили мировой рекорд

Австралийские пловцы установили мировой рекорд Пловцы сборной Австралии установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.
Другие страны
29 июля 2023 г. 18:42
Австралийские пловцы установили мировой рекорд

Пловцы сборной Австралии установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

Как передает Report, в составе сборной Австралии выступали Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Кайл Чалмерс и Джек Картрайт, которые показали результат 3 минуты 18,83 секунды. Прежний рекорд также принадлежал австралийцам и был установлен в июне 2022 года на чемпионате мира в Будапеште (3.19,38). Тогда австралийская сборная выступала практически в таком же составе, за исключением Джек - вместо нее в соревнованиях принимала участие Мэдисон Уилсон.

О'Каллаган установила четвертый мировой рекорд на нынешнем чемпионате мира. Ранее ей удалось улучшить мировые достижения на дистанции 200 м вольным стилем и в составе национальной команды в эстафетах 4х100 м и 4х200 м вольным стилем.

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