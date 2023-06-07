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Австралийские налоговики изучат международные последствия утечки данных из PwC

Австралийские налоговики изучат международные последствия утечки данных из PwC Австралийское налоговое управление сотрудничает с зарубежными коллегами для выявления возможных нарушений в связи с разглашением конфиденциальной информации о налоговой реформе одним из сотрудников австралийского офиса PwC. Как сообщает Report cо ссылкой
Другие страны
7 июня 2023 г. 14:45

Австралийское налоговое управление сотрудничает с зарубежными коллегами для выявления возможных нарушений в связи с разглашением конфиденциальной информации о налоговой реформе одним из сотрудников австралийского офиса PwC. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Управление обладает полномочиями, чтобы делиться информацией и опасениями с иностранными налоговыми органами в связи с "потенциальными нарушениями в других юрисдикциях, которые могли быть допущены в результате некоторых из этих действий", заявил на слушаниях в австралийском Сенате второй комиссар управления Джереми Хиршхорн.

Совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) Австралии в январе отменил регистрацию в качестве налогового посредника Питера-Джона Коллинса, курировавшего в австралийском офисе PwC вопросы международного налогообложения. По сведениям TPB, Коллинс разгласил конфиденциальную информацию о реформе, направленной на борьбу с избежанием налогообложения.

Согласно электронным письмам, опубликованным австралийскими властями, PwC использовала предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов.

Австралийский офис PwC в конце мая временно отстранил от работы 9 партнеров и пообещал опубликовать в сентябре результаты внутреннего расследования ситуации вокруг утечки.

В начале мая свой пост покинул генеральный директор PwC в Австралии Том Сеймур, признавший факт получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства.

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