Австралийские налоговики изучат международные последствия утечки данных из PwC

Австралийское налоговое управление сотрудничает с зарубежными коллегами для выявления возможных нарушений в связи с разглашением конфиденциальной информации о налоговой реформе одним из сотрудников австралийского офиса PwC. Как сообщает Report cо ссылкой

Австралийское налоговое управление сотрудничает с зарубежными коллегами для выявления возможных нарушений в связи с разглашением конфиденциальной информации о налоговой реформе одним из сотрудников австралийского офиса PwC. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Управление обладает полномочиями, чтобы делиться информацией и опасениями с иностранными налоговыми органами в связи с "потенциальными нарушениями в других юрисдикциях, которые могли быть допущены в результате некоторых из этих действий", заявил на слушаниях в австралийском Сенате второй комиссар управления Джереми Хиршхорн.

Совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) Австралии в январе отменил регистрацию в качестве налогового посредника Питера-Джона Коллинса, курировавшего в австралийском офисе PwC вопросы международного налогообложения. По сведениям TPB, Коллинс разгласил конфиденциальную информацию о реформе, направленной на борьбу с избежанием налогообложения.

Согласно электронным письмам, опубликованным австралийскими властями, PwC использовала предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов.

Австралийский офис PwC в конце мая временно отстранил от работы 9 партнеров и пообещал опубликовать в сентябре результаты внутреннего расследования ситуации вокруг утечки.

В начале мая свой пост покинул генеральный директор PwC в Австралии Том Сеймур, признавший факт получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства.