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Австралийская Qantas сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки

Австралийская Qantas сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways подтвердила, что подверглась кибератаке на контактный центр третьей стороны, в результате чего произошла утечка данных клиентов, включая имена, адреса электронной почты и номера пассажиров.
Другие страны
2 июля 2025 г. 06:54
Австралийская Qantas сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways подтвердила, что подверглась кибератаке на контактный центр третьей стороны, в результате чего произошла утечка данных клиентов, включая имена, адреса электронной почты и номера пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на заявление авиаперевозчика, взлом затронул платформу, содержащую данные 6 млн клиентов, хотя финансовая информация и паспортные данные не были затронуты, поскольку они не хранились в базе данных.

"Мы продолжаем расследовать, какая часть данных была похищена, хотя ожидаем, что это будет значительный объем", — указали в компании.

Qantas локализовала проблему и уведомила соответствующие органы, включая Австралийский центр кибербезопасности и федеральную полицию.

Инцидент вызвал новые опасения по поводу безопасности данных у флагманского авиаперевозчика Австралии, который в последние годы сталкивался с репутационными проблемами.

Отметим, что в 2022 году Qantas уже сталкивалась с утечкой данных — тогда хакеры получили доступ к информации 10 000 клиентов. Нынешний инцидент стал одним из крупнейших в истории авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке Nəhəng aviaşirkətin müştəri bazası haker hücumuna məruz qalıb

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