Австралийская Qantas сообщила об утечке данных клиентов из-за кибератаки

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways подтвердила, что подверглась кибератаке на контактный центр третьей стороны, в результате чего произошла утечка данных клиентов, включая имена, адреса электронной почты и номера пассажиров.
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"Мы продолжаем расследовать, какая часть данных была похищена, хотя ожидаем, что это будет значительный объем", — указали в компании.
Qantas локализовала проблему и уведомила соответствующие органы, включая Австралийский центр кибербезопасности и федеральную полицию.
Инцидент вызвал новые опасения по поводу безопасности данных у флагманского авиаперевозчика Австралии, который в последние годы сталкивался с репутационными проблемами.
Отметим, что в 2022 году Qantas уже сталкивалась с утечкой данных — тогда хакеры получили доступ к информации 10 000 клиентов. Нынешний инцидент стал одним из крупнейших в истории авиакомпании.