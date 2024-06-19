Австралийская полиция объявила о введении режима ЧС из-за стрельбы в Квинсленде

Полиция австралийского штата Квинсленд объявила чрезвычайное положение в южной части города Маккай из-за стрельбы, в результате которой погибла женщина.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полицейском управлении региона.
Как отмечают в ведомстве, чрезвычайная ситуация объявлена в связи с "инцидентом, угрожающим общественной безопасности". "В рамках специальной операции сотрудники разыскивают мужчину, причастного к инциденту со стрельбой", - указали в полиции.
Также в управлении пояснили, что ранее полиция прибыла к одному из городских домов после сообщений о стрельбе. На месте происшествия были обнаружены раненый мужчина и застреленная женщина. Нападавший скрылся и был объявлен в розыск.
В настоящий момент район происшествия оцеплен, его жителей просят оставаться не покидать домов. Движение транспорта ограничено.