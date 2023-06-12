Австралийская FIIG Securities сообщила о кибератаке и хищении данных 6 тыс. клиентов

Персональные данные 6 тыс. клиентов австралийской инвестиционной компании FIIG Securities были похищены в результате кибератаки.

Персональные данные 6 тыс. клиентов австралийской инвестиционной компании FIIG Securities были похищены в результате кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, взлом, в результате которого в руки злоумышленников попали личные данные 6 тыс. австралийцев с общим портфелем инвестиций на более чем 5 млрд австралийских долларов (3,3 млрд долларов), был выявлен 10 июня. После этого злоумышленники потребовали выкуп за похищенную информацию, его размер не уточняется.

Как сообщили в компании, хакерам удалось получить доступ к информации о паспортах клиентов, водительских удостоверениях, адресах, банковских счетах, налоговых декларациях и к данным коммерческого назначения. "Группа BlackCat, взявшая на себя ответственность за эту кибератаку, утверждает, что получила не менее 385 Гб материалов, которые она угрожает опубликовать в даркнете", - отмечает ABC.

В FIIG Securities оповестили пострадавших клиентов. "Мы перевели наши системы и клиентский портал в автономный режим, чтобы закрыть несанкционированный доступ к информации, и сейчас проводим их проверку и перезапуск", - указали в пресс-службе компании, подчеркнув, что сотрудничают в расследовании произошедшего с государственными учреждениями и ведомствами, в том числе с центром кибербезопасности.