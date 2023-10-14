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Австралийцы проголосовали против учреждения совета по правам аборигенов

Австралийцы проголосовали против учреждения совета по правам аборигенов Австралийцы проголосовали на прошедшем 14 октября референдуме против поправок в Конституцию, которые позволили бы коренным народам создать консультативный орган для обсуждения волнующих их вопросов с правительством и парламентом.
Другие страны
14 октября 2023 г. 21:48
Австралийцы проголосовали против учреждения совета по правам аборигенов

Австралийцы проголосовали на прошедшем 14 октября референдуме против поправок в Конституцию, которые позволили бы коренным народам создать консультативный орган для обсуждения волнующих их вопросов с правительством и парламентом.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщила Национальная комната подсчета голосов Австралии (National Tally Room).

Избиратели должны были ответить, одобряют ли они изменения в основной закон, по которым аборигены и жители островов Торресова пролива получили бы такие права.

Против поправок в основной закон проголосовали национальное большинство (60%), а также большая часть избирателей в каждом штате из шести.

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