Авиаудары ВС Израиля помешали посадке рейса у аэропорта Бейрута

Самолету авиакомпании Middle East Airlines пришлось изменить посадочную полосу из-за авиаударов ВВС Израиля возле аэропорта Бейрута.

Самолету авиакомпании Middle East Airlines пришлось изменить посадочную полосу из-за авиаударов ВВС Израиля возле аэропорта Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, места взрывов были слишком близко расположены к главной полосе воздушной гавани, поэтому самолету пришлось сесть на вспомогательную.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по густонаселенному предместью ливанской столицы Узай на прибрежной трассе в сторону международного аэропорта Бейрута.