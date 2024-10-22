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Авиаудары ВС Израиля помешали посадке рейса у аэропорта Бейрута

Авиаудары ВС Израиля помешали посадке рейса у аэропорта Бейрута Самолету авиакомпании Middle East Airlines пришлось изменить посадочную полосу из-за авиаударов ВВС Израиля возле аэропорта Бейрута.
Другие страны
22 октября 2024 г. 09:24
Авиаудары ВС Израиля помешали посадке рейса у аэропорта Бейрута

Самолету авиакомпании Middle East Airlines пришлось изменить посадочную полосу из-за авиаударов ВВС Израиля возле аэропорта Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, места взрывов были слишком близко расположены к главной полосе воздушной гавани, поэтому самолету пришлось сесть на вспомогательную.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по густонаселенному предместью ливанской столицы Узай на прибрежной трассе в сторону международного аэропорта Бейрута.

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