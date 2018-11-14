Авиаудары коалиции по Сирии привели к жертвам среди мирного населения

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Авиаудары международной коалиции во главе с США по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор привели к жертвам среди мирного населения, также есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Авиация международной коалиции нанесла в среду авиаудары по жилым районам в городе Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор с применением кассетных боеприпасов, что привело к гибели нескольких мирных жителей, еще несколько пострадали, нанесен значительный материальный ущерб домам и имуществу жителей", - сообщает агентство.