О нас

Авиаударом ВВС США в Сомали уничтожены 27 боевиков "Аш-Шабаб"

Авиаударом ВВС США в Сомали уничтожены 27 боевиков "Аш-Шабаб" Согласно сообщению Командования Африканских сил США (AFRICOM), 27 членов "Аш-Шабаб" убиты в результате авиаудара в Сомали.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 06:08
Авиаударом ВВС США в Сомали уничтожены 27 боевиков Аш-Шабаб

Согласно сообщению Командования Африканских сил США (AFRICOM), 27 членов "Аш-Шабаб" убиты в результате авиаудара в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", США в последние месяцы перебросили в Сомали подразделения спецназа и продолжают наносить авиаудары по террористической организации "Аш-Шабааб" в этой стране.

В письменном заявлении AFRICOM говорится: "18 сентября командование США в Африке по запросу федерального правительства Сомали нанесло авиаудары по террористам "Аш-Шабаб", которые атаковали силы Сомалийской национальной армии недалеко от города Буулобарде. По предварительной оценке, в результате воздушной атаки погибли 27 террористов "Аш-Шабаб". Мирные жители не пострадали".

"Эта операция является крупнейшей наступательной операцией Переходной миссии Сомали и Африканского союза за последние пять лет", - подчеркивается в заявлении.

Террористическая организация "Аш-Шабаб" систематически организует атаки против сил безопасности и гражданского населения в Сомали.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
21 сентября 2022 г. 19:05
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
21 сентября 2022 г. 19:01
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
21 сентября 2022 г. 18:58
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
21 сентября 2022 г. 18:53
Глава государства: Проявления армянского вандализма есть в каждом селе, в каждом городе
Глава государства: Проявления армянского вандализма есть в каждом селе, в каждом городе
21 сентября 2022 г. 18:50
Азербайджанский лидер: Освобождение Лачынского и Кяльбаджарского районов имеет особое значение
Азербайджанский лидер: Освобождение Лачынского и Кяльбаджарского районов имеет особое значение
21 сентября 2022 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi