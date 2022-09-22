Авиаударом ВВС США в Сомали уничтожены 27 боевиков "Аш-Шабаб"

Согласно сообщению Командования Африканских сил США (AFRICOM), 27 членов "Аш-Шабаб" убиты в результате авиаудара в Сомали.

Согласно сообщению Командования Африканских сил США (AFRICOM), 27 членов "Аш-Шабаб" убиты в результате авиаудара в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", США в последние месяцы перебросили в Сомали подразделения спецназа и продолжают наносить авиаудары по террористической организации "Аш-Шабааб" в этой стране.

В письменном заявлении AFRICOM говорится: "18 сентября командование США в Африке по запросу федерального правительства Сомали нанесло авиаудары по террористам "Аш-Шабаб", которые атаковали силы Сомалийской национальной армии недалеко от города Буулобарде. По предварительной оценке, в результате воздушной атаки погибли 27 террористов "Аш-Шабаб". Мирные жители не пострадали".

"Эта операция является крупнейшей наступательной операцией Переходной миссии Сомали и Африканского союза за последние пять лет", - подчеркивается в заявлении.

Террористическая организация "Аш-Шабаб" систематически организует атаки против сил безопасности и гражданского населения в Сомали.