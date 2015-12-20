Авиаудар Израиля в Сирии: убит один из лидеров "Хезболлы"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Один из видных деятелей ливанской группировки "Хезболла" Самир Кантар убит в результате авиаудара израильских ВВС по одному из районов Дамаска, сообщили представители группировки.

Авиаудар был нанесен в воскресенье утром в столичном районе Джарамана, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си".

В 1979 году Израиль обвинил Кантара в нападении, которое унесло жизни четырех человек.

В 2008 году он был освобожден в рамках операции по обмену пленными между Израилем и "Хезболлой" при посредничестве ООН.

После освобождения Кантар присоединился к боевикам "Хезболлы" и стал влиятельной фигурой в руководстве группировки.

Пока неизвестно, на чьей стороне и в каких операциях Кантар воевал в Сирии.