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Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада

Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада Более 1 400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье США.
Другие страны
29 января 2022 г. 20:49
Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада

Более 1 400 пассажирских авиарейсов отменены в Нью-Йорке из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, крупнейшая воздушная гавань мегаполиса - аэропорт имени Джона Кеннеди заявил об отмене 877 авиарейсов - 76% от общего числа запланированных полетов.

Аэропорт Ла-Гуардиа почти полностью прекратил свою работу и отменил 556 рейсов - 98% от своего воздушного трафика.

Нарушено и наземное сообщение - американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak из-за непогоды остановила сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.

Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий. "Оставайтесь дома, берегите себя и оставайтесь в тепле", - написал в Twitter мэр города Эрик Адамс. "Если вам необходимо совершить поездку, возьмите с собой дополнительный фонарик, еду и воду в свое транспортное средство на случай чрезвычайной ситуации", - рекомендовала в свою очередь автомобилистам Нью-Йорка Национальная метеорологическая служба США.

По прогнозам синоптиков, в штате Нью-Йорк к вечеру субботы выпадет порядка 30 см снега, осадки будут сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.

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