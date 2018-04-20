Авиасообщение между РФ и США может прекратиться - МИД России

Баку. 20 аперля. REPORT.AZ/ В российском МИД не исключают, что авиасообщение между РФ и США может прекратиться. Как сообщает Report, в сообщении министерства отмечается, что регулярные рейсы в США совершает только «Аэрофлот», но экипажи компании испытывают трудности с получением американских виз.

«В таких условиях странно выглядят претензии представителей США насчет того, что МИД России напоминает им об их обязательствах, в том числе неоднократными обращениями о необходимости выдачи виз пилотам «Аэрофлота», - говорится в заявлении ведомства.

МИД заявил, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее». В ведомстве отметили, что сейчас срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.

«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

