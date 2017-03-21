Авиарейсы в США из 13 стран попадут под запрет на провоз электронных устройств

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Авиарейсы в США из 13 стран, включая Саудовскую Аравию и Иорданию, попадут под запрет на провоз электронных устройств.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Guardian.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США намерены запретить пассажирам из примерно десятка стран провозить электронные приборы на самолетах, направляющихся в США. Запрет на электронику на борту, о котором, возможно, будет объявлено во вторник, связан с террористической угрозой.

По данным газеты, администрация безопасности на транспорте (TSA) США тайно потребовала у авиакомпаний из 13 стран запретить пассажирам провозить в салоне электронные устройства, превышающие размер сотового телефона. Под запрет попадают ноутбуки, планшеты, электронные книги Kindle и даже камеры.