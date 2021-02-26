Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на 6,6 млн долларов США за невыполнение ею своих обязательств.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его официальном сайте.
Уточняется, что Boeing заплатит 5,4 млн долларов США за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора. "Я вновь напоминаю руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. FAA всегда будет ставить безопасность на первое место в своих решениях", - прокомментировал решение регулятора его глава Стив Диксон.
Кроме того, Boeing согласилась выплатить штраф размером 1,21 млн долларов США, для урегулирования двух претензий, по которым регулятор еще не вынес окончательного решения.