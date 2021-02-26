О нас
Report Georgia
Аудио новости

Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн

Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на 6,6 млн долларов США за невыполнение ею своих обязательств
Другие страны
26 февраля 2021 г. 05:47
Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на 6,6 млн долларов США за невыполнение ею своих обязательств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

Уточняется, что Boeing заплатит 5,4 млн долларов США за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора. "Я вновь напоминаю руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. FAA всегда будет ставить безопасность на первое место в своих решениях", - прокомментировал решение регулятора его глава Стив Диксон.

Кроме того, Boeing согласилась выплатить штраф размером 1,21 млн долларов США, для урегулирования двух претензий, по которым регулятор еще не вынес окончательного решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın aviatənzimləycisi “Boeing” şirkətini 6,6 milyon dollar cərimələdi

Новости партнеров

Самое важное

Со дня геноцида в Ходжалы прошло 29 лет
Со дня геноцида в Ходжалы прошло 29 лет
26 февраля 2021 г. 00:00
Глава государства: Разве те самые ракеты Искандер Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно
Глава государства: Разве те самые ракеты "Искандер" Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно
25 февраля 2021 г. 23:39
Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов
Ильхам Алиев: По имеющимся у нас данным, уничтожены примерно 6-7 тысяч оккупантов
25 февраля 2021 г. 22:53
Ильхам Алиев: Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии
Ильхам Алиев: Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии
25 февраля 2021 г. 17:42
В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо
В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо
25 февраля 2021 г. 16:11
Мевлют Чавушоглу: Мы решительно осуждаем попытку переворота в Армении
Мевлют Чавушоглу: Мы решительно осуждаем попытку переворота в Армении
25 февраля 2021 г. 15:22
МВД: К памятнику Крик матери можно будет подходить группами не более 5 человек
МВД: К памятнику "Крик матери" можно будет подходить группами не более 5 человек
25 февраля 2021 г. 13:20
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
25 февраля 2021 г. 11:44
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
25 февраля 2021 г. 11:06
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
25 февраля 2021 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi