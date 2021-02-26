Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на 6,6 млн долларов США за невыполнение ею своих обязательств

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на 6,6 млн долларов США за невыполнение ею своих обязательств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его официальном сайте.

Уточняется, что Boeing заплатит 5,4 млн долларов США за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора. "Я вновь напоминаю руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. FAA всегда будет ставить безопасность на первое место в своих решениях", - прокомментировал решение регулятора его глава Стив Диксон.

Кроме того, Boeing согласилась выплатить штраф размером 1,21 млн долларов США, для урегулирования двух претензий, по которым регулятор еще не вынес окончательного решения.