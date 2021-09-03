Авиапоставки гуманитарной помощи в Афганистан возобновляются

Возобновляются поставки гуманитарной помощи в Афганистан по воздуху, передает Report со ссылкой на Би-Би-Си.
Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что рейсы будут выполняться из столицы Пакистана Исламабада в афганские города Мазари-Шариф и Кандагар.
Представитель ООН отметил, что с 29 августа в Мазари-Шарифе уже приземлились три рейса гуманитарной помощи.
В гуманитарной помощи Афганистан нуждался и до захвата власти талибами - отмечается, что 40% ВВП страны составлялось за счет иностранного финансирования. Ситуация ухудшилась из-за наступления талибов, засухи и пандемии коронавируса.
Большинство гуманитарных организаций заявили о намерении остаться в Афганистане и продолжать там свою деятельность.