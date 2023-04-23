Авианосец ВМС США осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море

Палубная авиация американского атомного авианосца USS Nimitz выполняет патрульные полеты в районе Южно-Китайского моря.

Палубная авиация американского атомного авианосца USS Nimitz выполняет патрульные полеты в районе Южно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом следует из данных 7-го оперативного флота США.

Американская авианосная ударная группа во главе с USS Nimitz зашла в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противостояния между США и КНР по вопросу Тайваня.

В настоящее время она находится вблизи Вьетнама.

Напомним, что 7-й оперативный флот, 24 апреля USS Nimitz зайдет с визитом в порт столицы Таиланда Бангкок.