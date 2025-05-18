Авианосец США ушел из Красного моря на фоне прекращения огня с йеменскими хуситами

Американский атомный авианосец USS Harry Truman покинул Красное море, где он находился для нанесения авиаударов по военным объектам йеменских хуситов.

Американский атомный авианосец USS Harry Truman покинул Красное море, где он находился для нанесения авиаударов по военным объектам йеменских хуситов.

Как передает Report, об этом сообщило индийское издание Oneindia.

По данным интернет-сервиса по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic, авианосец, находившийся в регионе с осени 2024 года, еще накануне прошел через Суэцкий канал в Средиземное море. Вместе с ним проследовали ракетный крейсер и эсминец его авианосной ударной группы. Ранее из Красного моря уже вышли один эсминец из состава группы и корабль снабжения.

Тем временем второй американский авианосец USS Carl Vinson, находившийся в Аденском заливе к югу от Йемена, отошел в Аравийское море к берегам Омана, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.

Напомним, что 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа о начале против них широкомасштабной операции начались массированные бомбардировки военных целей хуситов. В ней была в основном задействована палубная авиация двух американских авианосцев, находившихся в Красном море и Аденском заливе.

Операция завершилась 6 мая. Трамп объявил, что США прекращают свою усиленную кампанию бомбардировок против хуситов после того, как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена.