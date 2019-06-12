Авианосец США участвует в совместных с Японией учениях

Япония и США проводят совместные учения в Южно-Китайском море, в которых задействован американский атомный авианосец Ronald Reagan, а также вертолетоносец японских Сил самообороны "Идзумо", сообщила в среду газета Sankei, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, маневры начались 10 июня. В них также принимают участие японские эсминцы "Мурасамэ" и "Акэбоно". В ходе учений корабли главным образом отрабатывают совместное маневрирование.

Издание отмечает, что учения также ставят перед собой цель по сдерживанию Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море, будучи вовлеченным в споры с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. тонн - один из крупнейших в мире военных кораблей. Он может нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов. Японский вертолетоносец "Идзумо" с конца апреля находится в долгосрочном походе. За это время он совершил заходы в порты Малайзии и Сингапура.