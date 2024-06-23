Авианосец США Dwight Eisenhower покинул Красное море

На замену авианосцу Dwight Eisenhower, покинувшему Красное море, прибудет Theodore Roosevelt, в настоящее время находящийся в Индо-Тихоокеанском регионе.

На замену авианосцу Dwight Eisenhower, покинувшему Красное море, прибудет Theodore Roosevelt, в настоящее время находящийся в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Авианосная ударная группа Dwight Eisenhower сегодня покинула зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и ненадолго задержится в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США, после чего вернется домой после семи месяцев поддержки усилий США по сдерживанию и защите сил в регионе", - говорится в его письменном заявлении.

Райдер добавил, что авианосная ударная группа Theodore Roosevelt прибудет в зону ответственности CENTCOM после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море был нанесен ракетный удар йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах".

Позднее минобороны США опровергло информацию о ракетном ударе хуситов.