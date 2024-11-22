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Авианосец George Washington прибыл в Японию для постоянного базирования

Авианосец George Washington прибыл в Японию для постоянного базирования Американский авианосец George Washington прибыл на базу Йокосука в японской префектуре Канагава для постоянного базирования.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 06:16
Авианосец George Washington прибыл в Японию для постоянного базирования

Американский авианосец George Washington прибыл на базу Йокосука в японской префектуре Канагава для постоянного базирования.

Как передает Report|, об этом сообщило агентство Kyodo.

Корабль заменит другой авианосец, базировавшийся в Йокосуке - Ronald Reagan.

George Washington будет дислоцирован в Японии впервые за 9,5 лет - ране он находился здесь с 2008 по 2015 год. Корабль стал первым американским авианосцем с атомной силовой установкой на постоянном базировании в Йокосуке. Затем он был отправлен в США для прохождения ремонта и замены оборудования.

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