Авианосец George Washington прибыл в Японию для постоянного базирования

Американский авианосец George Washington прибыл на базу Йокосука в японской префектуре Канагава для постоянного базирования.

Американский авианосец George Washington прибыл на базу Йокосука в японской префектуре Канагава для постоянного базирования.

Как передает Report |, об этом сообщило агентство Kyodo.

Корабль заменит другой авианосец, базировавшийся в Йокосуке - Ronald Reagan.

George Washington будет дислоцирован в Японии впервые за 9,5 лет - ране он находился здесь с 2008 по 2015 год. Корабль стал первым американским авианосцем с атомной силовой установкой на постоянном базировании в Йокосуке. Затем он был отправлен в США для прохождения ремонта и замены оборудования.