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Авианосец "Эйзенхауэр" прибыл в Оманский залив

Авианосец "Эйзенхауэр" прибыл в Оманский залив Американский атомный авианосец USS Eisenhower прибыл в Оманский залив, сообщила информационная служба Института военно-морских сил Соединенных Штатов.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 19:17
Авианосец Эйзенхауэр прибыл в Оманский залив

Американский атомный авианосец USS Eisenhower прибыл в Оманский залив.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила информационная служба Института военно-морских сил Соединенных Штатов.

По данным ВМС США, 4 ноября авианосец прошел через Суэцкий канал в Красное море. В середине октября он был направлен в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта.

В Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

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