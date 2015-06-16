​Авиаконцерн AirBus намерен построить 900 спутников для обеспечения доступа к интернету

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представители европейского авиаконцерна Airbus сообщили о планах сконструировать и построить 900 спутников для частной компании OneWeb Ltd, которые смогут обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для миллиардов людей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Запуски спутников намечены на начало 2018 года.

"Спутники OneWeb будут производиться в больших количествах, каждый будет весить меньше 150 кг. После запуска всей сети система сможет обеспечивать скорость передачи данных на уровне 10 терабит в секунду для сельских районов по всему миру", - говорится в заявлении компании.

По словам ее основателя и управляющего Грега Уайлера, стоимость всего проекта оценивается в $1,5-2 млрд.

Первая партия - 10 спутников - будет построена во Франции в Тулузе, где и размещены производственные мощности Airbus. Потом сборка начнется и в США. Для запуска аппаратов будут выбраны компании, специализирующиеся на создании малых грузовых космических кораблей.