О нас
Report Georgia
Аудио новости

Singapore Airlines первой в мире запустила приложение для верификации здоровья пассажиров

Singapore Airlines первой в мире запустила приложение для верификации здоровья пассажиров Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), подтверждающее отрицательные тесты на коронавирус
Другие страны
8 марта 2021 г. 18:00
Singapore Airlines первой в мире запустила приложение для верификации здоровья пассажиров

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), подтверждающее отрицательные тесты на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении авиаперевозчика.

"Пассажиры смогут установить на мобильные телефоны приложение IATA Travel Pass, создать собственный аккаунт, загрузив паспортные данные, а также информацию о предстоящем полете", - указывается в заявлении.

"Пользователи через данное приложение смогут записаться в одну из нескольких аккредитованных в Сингапуре поликлиник на сдачу тестов на коронавирус, что является условием для путешествий", - отметили в компании. "Результаты исследований будут загружены в приложение, их нужно будет предъявить перед регистрацией на рейс в местном аэропорту Чанги", - подчеркивается в сообщении.

На данный момент система будет работать только с 15 по 28 марта на платформе iOS на рейсах из Сингапура в Лондон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
В Азербайджане отмечается Од чершенбеси
В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
2 марта 2021 г. 00:00
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
1 марта 2021 г. 20:25
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi