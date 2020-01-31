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Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай

​Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай для оценки ситуации со вспышкой коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении компании говорится, что авиарейсы в Пекин, Гуаньчжоу, Шанхай и Сиань отменяются до 9 февраля.

Ранее об отмене или сокращении рейсов в Китай сообщили такие авиакомпании, как американские American Airlines, Delta и United, британская British Ariways, германская Lufthansa, французская Air France, скандинавская SAS, финская Finnair и другие.

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