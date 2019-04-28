Авиакомпания SAS отменила более 1,2 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") дополнительно отменила свыше 1,2 тыс. рейсов в связи с забастовкой, которую ее пилоты проводят, требуя повышения заработной платы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в воскресенье.

Ранее длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов.

"Мы глубоко сожалеем, что продолжающаяся забастовка затронула наших клиентов и что SAS отменяет рейсы в понедельник и вторник", - отмечается в публикации компании. По ее данным, отмена рейсов - 667 в понедельник и 546 во вторник - затронет более 100 тыс. пассажиров. С момента начала забастовки в пятницу уже пострадало более 170 тыс. клиентов компании.

Согласно информации, предоставленной SAS, зарплата пилотов компании уже составляет в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз, однако, утверждает, что эта статистика не соответствуют реальности.