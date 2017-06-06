Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания Qatar Airways отменила полеты в несколько стран из-за осложнения дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом информирует издание Peninsula.

По его данным, речь идет об отмене рейсов в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Как сказано в сообщении, ограничения следует ожидать с 6 июня. Всем пассажирам, уже купившим билеты на эти рейсы, авиакомпания пообещала альтернативные маршруты или компенсацию стоимости билетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма. Разрыв связей привел к колебанию цен на нефть.