О нас
Report Georgia
Аудио новости

Авиакомпания Lufthansa вернула сумму выделенной ей госпомощи

Авиакомпания Lufthansa вернула сумму выделенной ей госпомощи Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула оставшуюся часть госпомощи в размере 1 млрд евро, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 18:04
Авиакомпания Lufthansa вернула сумму выделенной ей госпомощи

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула оставшуюся часть госпомощи в размере 1 млрд евро, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.

"Это означает, что сегодня утром негласное участие Фонда стабилизации экономики ФРГ в размере 1 млрд евро было полностью погашено", - подчеркивается в заявлении авиаперевозчика.

В октябре Lufthansa выплатила 1,5 млрд евро, полученные в рамках негласного участия фонда Германии также значительно раньше намеченного срока. В феврале прошлого года компания уже погасила кредит, выданный германской государственной банковской группой KfW в размере 1 млрд евро.

Вместе с тем уточняется, что фонд обязался продать свою долю в Lufthansa в размере около 14% уставного капитала не позднее октября 2023 года.

25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с компанией условия предоставления пакета помощи в размере 9 млрд евро, спустя месяц он был утвержден.

Согласно условиям, фонд приобретает право негласного участия в компании за 5,7 млрд евро в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за 0,3 млрд евро. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi