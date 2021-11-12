Авиакомпания Lufthansa вернула сумму выделенной ей госпомощи

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула оставшуюся часть госпомощи в размере 1 млрд евро, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa вернула оставшуюся часть госпомощи в размере 1 млрд евро, выделенной ей для покрытия расходов, вызванных пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.

"Это означает, что сегодня утром негласное участие Фонда стабилизации экономики ФРГ в размере 1 млрд евро было полностью погашено", - подчеркивается в заявлении авиаперевозчика.

В октябре Lufthansa выплатила 1,5 млрд евро, полученные в рамках негласного участия фонда Германии также значительно раньше намеченного срока. В феврале прошлого года компания уже погасила кредит, выданный германской государственной банковской группой KfW в размере 1 млрд евро.

Вместе с тем уточняется, что фонд обязался продать свою долю в Lufthansa в размере около 14% уставного капитала не позднее октября 2023 года.

25 мая 2020 года правительство Германии согласовало с компанией условия предоставления пакета помощи в размере 9 млрд евро, спустя месяц он был утвержден.

Согласно условиям, фонд приобретает право негласного участия в компании за 5,7 млрд евро в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за 0,3 млрд евро. При этом, для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.