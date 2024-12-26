О нас

Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов из-за кибератаки

Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов из-за кибератаки Информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) оказались затронуты кибератакой в четверг, ее сотрудникам пришлось до конца дня приостановить продажу билетов на международные и внутренние рейсы.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 12:31
Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов из-за кибератаки

Информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) оказались затронуты кибератакой в четверг, ее сотрудникам пришлось до конца дня приостановить продажу билетов на международные и внутренние рейсы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со слов генсека Кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы обратились через Министерство транспорта к JAL с просьбой как можно скорее восстановить системы и помочь клиентам, которых затронул инцидент", - заявил он.

По данным агентства, хакерскую атаку совершили на системы, связанные с обработкой багажа. Из-за этого руководству JAL пришлось задержать 24 внутренних рейса, также пришлось вносить изменения в график некоторых международных рейсов.

О том, кого власти подозревают в случившемся, не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya aviaşirkəti kiberhücum səbəbindən bilet satışını dayandırıb
Версия на английском языке Japan Airlines suspends ticket sales due to cyber attack

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi