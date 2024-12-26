Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов из-за кибератаки

Информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) оказались затронуты кибератакой в четверг, ее сотрудникам пришлось до конца дня приостановить продажу билетов на международные и внутренние рейсы.

Информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) оказались затронуты кибератакой в четверг, ее сотрудникам пришлось до конца дня приостановить продажу билетов на международные и внутренние рейсы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со слов генсека Кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы обратились через Министерство транспорта к JAL с просьбой как можно скорее восстановить системы и помочь клиентам, которых затронул инцидент", - заявил он.

По данным агентства, хакерскую атаку совершили на системы, связанные с обработкой багажа. Из-за этого руководству JAL пришлось задержать 24 внутренних рейса, также пришлось вносить изменения в график некоторых международных рейсов.

О том, кого власти подозревают в случившемся, не сообщается.