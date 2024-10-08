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Авиакомпания Emirates отменила рейсы между Дубаем и Тегераном 8 октября

Авиакомпания Emirates отменила рейсы между Дубаем и Тегераном 8 октября Авиакомпания Emirates отменила запланированные на вторник рейсы по маршруту Дубай-Тегеран. Ранее отмененные рейсы в Ирак и из него возобновлены.
Другие страны
8 октября 2024 г. 15:41
Авиакомпания Emirates отменила рейсы между Дубаем и Тегераном 8 октября

Авиакомпания Emirates отменила запланированные на вторник рейсы по маршруту Дубай-Тегеран. Ранее отмененные рейсы в Ирак и из него возобновлены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил эмиратский флагманский перевозчик.

"После проведения операционного анализа Emirates возобновила рейсы в/из Ирака (Басра и Багдад). Рейсы Emirates в/из Ирана (Тегеран) отменены 8 октября 2024 года. Клиенты, следующие транзитом через Дубай с конечным пунктом назначения в Тегеране, не будут допущены на посадку в пункте отправления до 15 октября 2024 года", - говорится в заявлении авиакомпании.

В понедельник авиакомпания Emirates сообщила о намерении возобновить полеты в Иран и Ирак с 8 октября. Рейсы между Дубаем и Бейрутом были приостановлены до 15 октября. Как отмечается в заявлении перевозчика, он продолжает следить за ситуацией в регионе, взаимодействуя с соответствующими органами власти.

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