Авиакомпания British Airways оштрафована на 183 млн фунтов стерлингов

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на 183 млн фунтов стерлингов (229,3 млн долларов) за утечку данных сотен тысяч своих клиентов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

British Airways в сентябре информировала, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказались доступны злоумышленникам. Жертвами хакеров могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал иные услуги на сайте или через приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября 2018 года.

Изначально British Airways опасалась, что были похищены данные кредитных карт 380 тыс. клиентов. Однако по итогам проведенного авиакомпанией расследования выяснилось, что хакерам удалось получить доступ к данным 244 тыс. карт.