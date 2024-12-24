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Авиакомпания Airlink сократила рейсы в Мозамбик из-за беспорядков в стране

Авиакомпания Airlink сократила рейсы в Мозамбик из-за беспорядков в стране Авиакомпания Airlink, которая выполняет большинство рейсов на Юге Африки, отменила часть полетов в Мозамбик из-за неспокойной обстановки в стране.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 18:34
Авиакомпания Airlink сократила рейсы в Мозамбик из-за беспорядков в стране

Авиакомпания Airlink, которая выполняет большинство рейсов на Юге Африки, отменила часть полетов в Мозамбик из-за неспокойной обстановки в стране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"С сожалением уведомляем о прекращении части ежедневных рейсов из Йоханнесбурга и Кейптауна в Мапуту в Мозамбике в связи с массовыми беспорядками в этой стране. Этим утром отменены рейсы из Мапуту в Кейптаун и из Мапуту в Йоханнесбург. Airlink продолжит следить за обстановкой в Мозамбике и особенно в Мапуту на ежедневной основе и вносить необходимые изменения в расписание",- сообщает компания.

Отметим, что оппозиция в Мозамбике возобновляет акции протеста в столице Мапуту и некоторых других городах, выражая несогласие с итогами всеобщих выборов 9 октября.

Накануне Конституционный совет Мозамбика утвердил победу правящей партии "Фрелимо" и ее кандидата Даниэла Шапу на парламентских и президентских выборах соответственно.

Манифестации оппозиционеров выливаются в беспорядки, погромы и стычки с полицией.

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Версия на английском языке Airlink reduces flights to Mozambique due to civil unrest

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