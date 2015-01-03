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    Авиакомпания AirAsia может лишиться лицензии после катастрофы Airbus

    Будет расследовано расписание рейсов AirAsia

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Директор авиационного департамента при министерстве транспорта Индонезии Джоко Муратмоджо не исключил, что малайзийская авиакомпания AirAsia может лишиться летной лицензии на территории страны после крушения пассажирского лайнера в Яванском море, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По его словам, министерство инициировало расследование и существует возможность отзыва лицензии AirAsia в Индонезии.

    Накануне индонезийский военный корабль, участвующий в поисковой операции, обнаружил хвостовую часть самолета.

    Самолет Airbus вылетел из индонезийской Сурабаи в Сингапур утром 28 декабря.  Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека. 

    Обнаружены уже 30 тел погибших, свыше 12 из них были извлечены из воды.

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