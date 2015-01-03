Авиакомпания AirAsia может лишиться лицензии после катастрофы Airbus

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Директор авиационного департамента при министерстве транспорта Индонезии Джоко Муратмоджо не исключил, что малайзийская авиакомпания AirAsia может лишиться летной лицензии на территории страны после крушения пассажирского лайнера в Яванском море, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, министерство инициировало расследование и существует возможность отзыва лицензии AirAsia в Индонезии.

Накануне индонезийский военный корабль, участвующий в поисковой операции, обнаружил хвостовую часть самолета.

Самолет Airbus вылетел из индонезийской Сурабаи в Сингапур утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека.

Обнаружены уже 30 тел погибших, свыше 12 из них были извлечены из воды.