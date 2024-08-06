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Авиакомпания Air India возобновила полеты в Бангладеш

Авиакомпания Air India возобновила полеты в Бангладеш Крупнейший индийский авиаперевозчик Air India возобновил полеты в Дакку, которые были приостановлены в понедельник на фоне политического кризиса в Бангладеш.
Другие страны
6 августа 2024 г. 18:37
Авиакомпания Air India возобновила полеты в Бангладеш

Крупнейший индийский авиаперевозчик Air India возобновил полеты в Дакку, которые были приостановлены в понедельник на фоне политического кризиса в Бангладеш.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании в соцсети "X".

"6 августа 2024 года Air India начнет выполнять вечерние рейсы AI 237/238 по маршруту Дели - Дакка - Дели", - указывается в сообщении авиаперевозчика. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией в Дакке Air India предоставила клиентам при подтвержденном бронировании на любой рейс Air India в Дакку и обратно в период с 4 по 7 августа скидку при желании поменять дату вылета.

Ранее Международный аэропорт Хазрат Шахджалал в столице Бангладеш возобновил работу после того, как был закрыт на фоне нестабильной ситуации в стране.

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