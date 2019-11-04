В США намерены доказать надежность Boeing 737 MAX перед их эксплуатацией

Три американские компании, Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines планируют совершить демонстрационные полёты на обновлённом Boeing 737 MAX перед возобновлением эксплуатации, которые не будут связаны с официальными вылетами Boeing и Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

Эта акция направлена на укрепление доверия пассажиров и заказчиков к самолёту, у них будет возможность убедиться в надёжности технических характеристик обновлённого воздушного судна. На борт будут приглашать пилотов, членов руководства, представителей заказчиков и журналистов. В связи с испытаниями возможна небольшая отсрочка начала эксплуатации Boeing 737 MAX, однако, вид лайнеров в воздухе призван продемонстрировать их безопасность.

United Airlines и American Airlines изъяли самолёты из графиков воздушного сообщения до января 2020 года, Southwest Airlines — до февраля того же года.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией.