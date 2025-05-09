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Авиакомпании приостанавливают полеты в Тель-Авив из-за ракетной атаки хуситов

Авиакомпании приостанавливают полеты в Тель-Авив из-за ракетной атаки хуситов Авиакомпании приостанавливают полеты в Тель-Авив из-за ракетной атаки хуситов
Другие страны
9 мая 2025 г. 17:35
Авиакомпании приостанавливают полеты в Тель-Авив из-за ракетной атаки хуситов

Некоторые мировые авиакомпании вновь приостановили полеты в Тель-Авив и обратно после того, как ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами в сторону Израиля в воскресенье, приземлилась недалеко от главного международного аэропорта страны - Бен-Гурион.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, зарубежные авиакомпании начали возобновлять полеты в Израиль после заключения соглашения о прекращении огня с палестинской военизированной группировкой ХАМАС в январе этого года.

Среди них такие крупные перевозчики, как Aegean Airlines, airBaltic, Air Europa, Air France-KLM, Delta Airlines, IAG (British Airways и Iberia Express), ITA Airways, LOT, Lufthansa Group, Ryanair, United Airlines и Wizz Air.

Большинство авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив до 11-14 мая, однако некоторые, такие как KLM и Iberia Express, приостановили полеты до конца месяца. Американские авиакомпании Delta Airlines и United Airlines заявили, что их рейсы могут быть приостановлены на более длительный период - до 18 и 25 мая соответственно.

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