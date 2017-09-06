Авиакомпании Канады эвакуируют туристов из стран Карибского бассейна из-за урагана

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Канадские авикомпании Air Transat и WestJet направили в страны Карибского бассейна свои самолеты для эвакуации туристов из-за надвигающегося урагана "Ирма", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Утром 6 сентября по местному времени в Доминиканскую Республику и британские заморские территории Тёркс и Кайкос вылетели десять бортов Air Transat и три борта WestJet. "Число мест в самолетах соответствует числу наших клиентов, которые вылетели ранее в эти страны", - сообщил представитель WestJet Роберт Палмер.

Как ожидается, канадские авиаперевозчики вывезут всех своих туристов в Канаду в течение сегодняшнего дня. О количестве туристов не сообщается.

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" - самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. В настоящий момент его скорость составляет 24 км/ч.