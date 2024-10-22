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Авиакомпании Индии за сутки получили около 50 ложных угроз о бомбах

Авиакомпании Индии за сутки получили около 50 ложных угроз о бомбах Авиакомпании Индии получили почти 50 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах за сутки.
Другие страны
22 октября 2024 г. 20:40
Авиакомпании Индии за сутки получили около 50 ложных угроз о бомбах

Авиакомпании Индии получили почти 50 ложных сообщений о заложенных бомбах на внутренних и международных рейсах за сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на данные авиаперевозчиков.

По 13 угроз о возможном взрыве на борту за сутки получили рейсы, выполняемые авиакомпаниями Air India и IndiGo, компании Akasa Air и Vistara получили 12 и 11 угроз соответственно, говорится в сообщении.

Согласно информации, авиаперевозчики немедленно уведомили о них соответствующие органы и приняли необходимые меры безопасности. Все самолеты благополучно совершили посадку, никто из пассажиров не пострадал. В результате обысков в аэропортах взрывные устройства на борту авиалайнеров не были обнаружены.

Напомним, что волна ложных сведений о терактах на авиалайнерах началась в Индии 14 октября. К настоящему времени число ложных сообщений о заложенных бомбах на борту самолетов достигло 140. Они касались как внутренних, так и международных маршрутов. За последнюю неделю такие сообщения привели к переносу и отмене ряда вылетов, а также изменениям маршрутов находившихся в воздухе самолетов, что становится причиной существенного роста расходов авиакомпаний. Местные власти начали расследование для поиска источника угроз.

Власти Индии сообщили, что намерены разработать ряд новых законодательных норм, чтобы удержать людей от рассылки ложных угроз и наказать виновных.

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