Авиакомпании готовят иск к правительству Великобритании из-за карантина

Ирландская и британские авиакомпании готовят коллективный судебный иск, чтобы заблокировать ограничения, введенные из-за коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

С 8 июня действует обязательный двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну."Мы надеемся, что наша позиция будет услышана до конца этой недели, — рассказал изданию сотрудник одной из авиакомпаний. — Я думаю, что суды пройдут быстро. Мы не видим, каким образом Министерство внутренних дел сможет обеспечить какую-либо защиту. Они никоим образом не смогут доказать в суде, что это эффективный карантин или что это вообще имеет какую-либо научную основу".Руководители авиакомпаний уверены, что карантин для гостей — иррациональная мера, которая наносит серьезный экономический ущерб британскому туризму, из-за нее могут сократиться миллионы рабочих мест.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.