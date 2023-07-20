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Авиакатастрофа в Колумбии, погибли пять членов оппозиционной партии

Авиакатастрофа в Колумбии, погибли пять членов оппозиционной партии Пять членов колумбийской оппозиционной партии "Демократический центр" погибли в результате крушения небольшого самолета.
Другие страны
20 июля 2023 г. 08:47
Авиакатастрофа в Колумбии, погибли пять членов оппозиционной партии

Пять членов колумбийской оппозиционной партии "Демократический центр" погибли в результате крушения небольшого самолета.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в управлении гражданской авиации страны.

"В среду утром самолет Cessna T210N, выполнявший функцию воздушного такси на маршруте Вильявисенсио - Гуаймараль, разбился в окрестностях города Сан-Луис-де-Гасено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились пять пассажиров и пилот, все они погибли.

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002-2010) подтвердил, что в авиакатастрофе погибли пять его однопартийцев: экс-сенатор Ноора Товар, ее супруг Гильермо Перес, кандидат в губернаторы департамента Мета Фелипе Карреньо, депутат законодательного собрания региона Димас Барреро и член муниципального совета Вильявисенсио Оскар Родригес. "Какая трагедия, нас покинули те, кто никогда нас не бросал", - написал он в Twitter.

Причины крушения пока не установлены.

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Версия на английском языке Five politicians, pilot die in Colombia small plane crash
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyanın bir qrup siyasətçisi təyyarə qəzasında həlak olub

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